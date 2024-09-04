Trabzon'da şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar temizleniyor

Trabzon'un Sürmene, Yomra ve Ortahisar ilçelerinde şiddetli yağışın hasara neden olduğu cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın, su taşkınlarına ve heyelanlara neden olduğu bildirildi.

Bu kapsamda da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada yoğun mücadele başlattığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şiddetli yağışlarla Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Bostancı, Kalkınma ve Konaklar mahalleleri, Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi, Sürmene'nin Muratlı ve Yemişli mahalleleri ile sahil yolunun bazı noktalarında su taşkınları ve heyelan meydana geldi. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağışın etkisini gösterdiği andan itibaren yaşanan hasarları gidermek için sahada çalışmalar başlattı."

Açıklamada, Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde yaşanan heyelanlarda vatandaşların bir olumsuzluk yaşamamaları için Büyükşehir Belediye ekiplerinin yoğun mücadele verdiği vurgulanarak, "Yemişli mahallesinde bulunan 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde meydana gelen heyelanda mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Heyelan sonrası ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı." denildi. TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sağanak yağışların ardından oluşan su birikintisi, su baskını ve hasarlarla mücadele etmek için yoğun çalışma yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: