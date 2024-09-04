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        Trabzon'da şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar temizleniyor

        Trabzon'un Sürmene, Yomra ve Ortahisar ilçelerinde şiddetli yağışın hasara neden olduğu cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:23
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        Trabzon'da şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar temizleniyor
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        Trabzon'un Sürmene, Yomra ve Ortahisar ilçelerinde şiddetli yağışın hasara neden olduğu cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın, su taşkınlarına ve heyelanlara neden olduğu bildirildi.

        Bu kapsamda da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada yoğun mücadele başlattığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Şiddetli yağışlarla Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Bostancı, Kalkınma ve Konaklar mahalleleri, Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi, Sürmene'nin Muratlı ve Yemişli mahalleleri ile sahil yolunun bazı noktalarında su taşkınları ve heyelan meydana geldi. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağışın etkisini gösterdiği andan itibaren yaşanan hasarları gidermek için sahada çalışmalar başlattı."

        Açıklamada, Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde yaşanan heyelanlarda vatandaşların bir olumsuzluk yaşamamaları için Büyükşehir Belediye ekiplerinin yoğun mücadele verdiği vurgulanarak, "Yemişli mahallesinde bulunan 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde meydana gelen heyelanda mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Heyelan sonrası ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı." denildi.

        TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sağanak yağışların ardından oluşan su birikintisi, su baskını ve hasarlarla mücadele etmek için yoğun çalışma yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TİSKİ, 22 personel, 8 faun ve 4 vidanjör ile sorunlu bölgelere ulaşarak sağanak yağışa bağlı oluşan tahribatı ortadan kaldırdı. Bu kapsamda 44 noktada yapılan çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi ağındaki tüm yollar ulaşıma açıldı. Yağışın mahalle, cadde ve sokaklarda bıraktığı izleri silmek için temizlik çalışmaları devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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