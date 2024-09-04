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        Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi:

        Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:19
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        Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi:
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        Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi.

        Trabzon Havalimanı'na gelişi sırasında taraftarların çiçeklerle karşıladığı tecrübeli teknik adam, kendisini bekleyenleri selamladı. Değişik duygular içerisinde kente geldiğini dile getiren Güneş "İstanbul'a giderken işlerim vardı. Başkan aradı bir konuşalım diye. Trabzon'a dönerken bir görev için gelmiş olduk. Trabzonspor, Abdullah hoca ile çok başarılı işler yaptı. Son müsabakaya da İhsan hoca çıktı ve onlara teşekkür ederek yeni bir dönemin başlayacağını görüyoruz." dedi.

        Güneş, yarın takımla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Tanıdığım ve bildiğim bir şehir. Zor bir dönem onu da biliyorum. Başarılı olmuş ve ses getirmiş bir takımın başarı sonrası sıkıntıları daha ağır olabiliyor. O travmaları atlatıp yepyeni bir düşünceyle yeniden bir takım yaparak hem Trabzonspor'un kendi ürettiklerini hem de yarışmada iddialı olmak için alacağı oyuncularla başarılı bir Trabzonspor, güzel futbolla iyi bir sonuç isteyen bir takım görmek istiyoruz. Zaten istenen şey de oyuncunun oynadığı oyundan keyif alması. Taraftarın da bunu keyifle izlemesi, hepimizin gurur duymasıdır. İnşallah en güzeli de olacaktır."

        Yeniden Trabzonspor'a gelmesinin ardından duyguları sorulan Şenol Güneş, "Bunu sözlerle ifade etmek doğru değil. Yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum ama şimdiki heyecanım gençliğimdeki heyecan gibi değil. O zaman yaşadığım heyecan bastırılmazdı, kontrolü zordu. Şimdi duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bordo-mavili kulüpte aldığı sorumluluğun tecrübe ile sonuçlanacağına işaret eden Güneş, "Çünkü o tecrübenin katkısıyla evet bende olacağım ama birlikte nasıl olunacağını konuşacağım, anlatacağım. Trabzon bunu istiyor ve bekliyor. Geçmişte ilk çıkışta yalnızlık hissedebiliyor, yalnız kalabiliyordun. Şimdi kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Hele de dünyanın bu kadar globalleştiği bir dönemde insanlar tek başına bir iş yapamazlar. Ancak tek kişilerin, liderlerin yol göstermesi rehber olması çok önemli. Umarım ki benden beklediklerini taraftara ben veririm. Yönetime ve camiaya güzel bir ışık veririz. Onu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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