Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den kenetlenme çağrısı:

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, artık başarıya odaklanmak için teknik direktör tartışmasını bitirmeleri gerektiğini, bundan sonra camiaya ve taraftarlara, takımın arkasında tek vücut olmanın düştüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den kenetlenme çağrısı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, artık başarıya odaklanmak için teknik direktör tartışmasını bitirmeleri gerektiğini, bundan sonra camiaya ve taraftarlara, takımın arkasında tek vücut olmanın düştüğünü belirtti.

        Ören, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşıldığını anımsatarak, "Trabzonsporumuzun teknik direktörü görevine başladı." ifadesini kullandı.

        Çok ağır eleştiriler yapılmaması gerektiğini vurgulayan Ören, şunları kaydetti:

        "Sevdalısı olduğumuz Trabzonspor'un, bundan sonra her şart, koşul ve zeminde başarılı olabilmesi için yürekten desteklemeliyiz. Şanlı tarihi binlerce yıl öncesine dayanan şehrin yarattığı büyük Trabzonspor markasına daha fazla zarar vermemeliyiz. Unutmamalıyız kriz ve kaoslarla ancak marka değerimize zarar veririz. Artık başarıya odaklanmak için teknik direktör tartışmasını bitirmeliyiz. Bundan sonra camiaya ve taraftara düşen takımımızın arkasında tek vücut olmaktır. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı!
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak
        Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak
        Trabzonspor'dan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Vardar'ın ifadelerine tepki
        Trabzonspor'dan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Vardar'ın ifadelerine tepki
        Trabzon'da sağanakta sahil yolu göle döndü
        Trabzon'da sağanakta sahil yolu göle döndü
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesaj...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesaj...
        Trabzonspor'da Güneş basının karşısına çıkıyor
        Trabzonspor'da Güneş basının karşısına çıkıyor