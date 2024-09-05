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        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken saldırdığı öne sürülen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:57
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        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırdığı iddia edilen kişi tutuklandı
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        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken saldırdığı öne sürülen sürücü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Sürmeneli, Kemerkaya Mahallesi Ganita mevkiinde aracıyla seyir halindeyken arkasında bulunan kamyonet sürücüsü S.K ile trafikteki sıkışıklık nedeniyle tartıştı.

        Aracından inen şüphelinin Sürmeneli'ye yumruk atmasının ardından karşılıklı arbede yaşandığı iddia edildi.

        Daha sonra üzerinde bulunan silahla Sürmene'liyi tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

        Sürmeneli'nin polise yaptığı şikayetin ardından gözaltına alınan S.K'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

        Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "silahla tehdit", "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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