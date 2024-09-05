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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Avrupalı hukukçularla bir araya geldi

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupalı Genç Hukukçular Derneği (ELSA) üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:23 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:54
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Avrupalı hukukçularla bir araya geldi
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupalı Genç Hukukçular Derneği (ELSA) üyeleriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, EYOF Restoran'da düzenlenen programda, genç hukukçuların mesleki gelişimi ve insan haklarına dair farkındalık kazanmalarının önemli olduğunu ifade etti.

        Genç, meslektaşları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Umarım bu program sayesinde hem bireysel hayatlarınızda hem de bu şehir adına güzel anılar biriktirirsiniz. Bu tür etkinliklerin mesleki gelişiminize çok katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        İnsanın en temel hakkı olan yaşamın Gazze'de ağır bir şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Genç, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı, hepimizin vicdanını yaralıyor. Dünyanın her yerinde insan hakları konusundaki farkındalık giderek artsa da bu dramın sona ermesi ve masum insanların temel haklarının korunması en büyük dileğimizdir. Trabzon'umuzda sizleri her zaman ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim." diye konuştu.

        ELSA Trabzon Şube Başkanı Ayşe Türkü Çelik ise verilen katkı ve desteklerden dolayı minnettar olduklarını, kentte dernek olarak faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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