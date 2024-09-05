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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:11 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:11
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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk antrenmanına çıktı.

        Dinamik ısınma ile başlayan antrenman geçişli rondo çalışması, 7’ye 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. İdman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladık." ifadelerine yer verilirken Şenol Güneş'in takımın başındaki antrenmanından görseller paylaşıldı.

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