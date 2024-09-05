Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman geçişli rondo çalışması, 7’ye 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. İdman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

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