Trabzonspor, Simon Bokote Banza ve Serdar Saatçı ile anlaştı
Trabzonspor Kulübü, Simon Bokote Banza ile 1 yıllık, Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Kulübü, Simon Bokote Banza ile 1 yıllık, Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Braga'ya kiralama bedeli olarak 2 milyon vro 3 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Banza ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 1 milyon 160 bin avro garanti ücret ve 840.000 avro imza ücreti ödeneceği duyuruldu.
Saatçı'nın kesin transferi konusunda da anlaşmaya vardığı Braga kulübüne 3 taksit halinde 2 milyon 500 bin avro ödeneceği duyuruldu. KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 22.500.000 lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2028-2029 futbol sezonunda, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacaktır."
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