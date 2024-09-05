Trabzonspor, Simon Bokote Banza ve Serdar Saatçı ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Simon Bokote Banza ile 1 yıllık, Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Braga'ya kiralama bedeli olarak 2 milyon vro 3 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Banza ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 1 milyon 160 bin avro garanti ücret ve 840.000 avro imza ücreti ödeneceği duyuruldu.