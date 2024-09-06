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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:46
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman, istasyonlu kuvvet çalışmasıyla devam etti.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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