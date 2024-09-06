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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çavdar, yeni sezonu değerlendirdi:

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 8 Eylül Pazar günü deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Gürkan Çavdar, "Trabzonspor'a ve şehrin karakterine uygun oyuncular seçmeye çalıştık. Geçtiğimiz sezona nazaran kadro kalitesi olarak arada büyük fark var. Hedefimiz zirvedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:49
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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çavdar, yeni sezonu değerlendirdi:
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 8 Eylül Pazar günü deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Gürkan Çavdar, "Trabzonspor'a ve şehrin karakterine uygun oyuncular seçmeye çalıştık. Geçtiğimiz sezona nazaran kadro kalitesi olarak arada büyük fark var. Hedefimiz zirvedir." dedi.

        Çavdar, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde futbolcular Dilan Bora ve Buket Karadağ ile beraber yaptığı basın açıklamasında, yeni sezonda yenilenmeye gittiklerini ve takımı revize ettiklerini söyledi.

        Lige Karadeniz Ereğli Belediyespor maçıyla başlayacaklarını belirten Çavdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şehrin dinamiklerini ve isteklerini göz önünde bulundurarak yarışmacı bir takım oluşturmaya çalıştık. Yaklaşık 60 gündür hazırlık devremiz devam ediyor. Bu yıl taraftarlarımıza iyi bir takım izleteceğimizi umuyorum. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Başta başkanımız Ertuğrul Doğan, asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, yönetim kurulumuz ve Kadın Futbol Takımı Sorumlumuz Coşkun Öztürk bize sonsuz destek veriyor. Biz de bu desteklerin karşılığında elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışacağız."

        Çavdar, takımın 10 yabancı ve 16 Türk oyuncudan oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yaş ortalamamız 24, genç ve dinamik bir takımız. Yabancı oyuncularda özellikle milli oyuncuları tercih ettik. Fizik üstünlüğü olan oyuncular almaya çalıştık. Türk futbolcularda da milli takımı arzulayan, görev almak ve Trabzonspor'da iyi bir hikaye yaşamak isteyen oyuncuları tercih ettik. Trabzonspor'a ve şehrin karakterine uygun oyuncular seçmeye çalıştık. Geçtiğimiz sezona nazaran kadro kalitesi olarak arada büyük fark var. Hedefimiz zirvedir."

        Trabzonspor gibi bir devin çatısı altında görev almak isteyen oyuncuları tercih ettiğini vurgulayan Çavdar, "Gelen oyuncularımız, tesislerimizi ve imkanlarımızı beğeniyor. Tesislerimizden faydalanarak taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Riva'da 1 hafta kamp yaptık ve hazırlık maçlarımızı oynadık. Şu an takımımız eksiksiz lige hazır." ifadelerini kullandı.

        Çavdar, geçen sezona da değinerek, "Geçen yıl Galatasaray'ı deplasmanda elimizden kaçırdık. Fenerbahçe'yi evimizde yendik ve diğer takımlardan da puan aldık. Takımımıza çok ilgi yok ama bu yıl alacağımız iyi sonuçlar taraftarımızı tribünlere çekecektir. Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk başladığı dönemde şampiyon oldu ve Avrupa'ya gitti. İnşallah yine bu güzel anları yaşayacağız." diye konuştu.

        - Buket Karadağ: "Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum"

        Oyunculardan Buket Karadağ da bu sezon Trabzonspor için mücadele edeceğini dile getirerek, "Bundan dolayı çok mutluyum. Yeni bir kadro yapılanmasıyla başladık ve iyi hazırlandık. İyi bir ortamımız var, takım içi enerjimiz ve iletişimimiz iyi. Camiamızın büyüklüğünü ve bizden beklentilerini her zaman yabancı oyunculara aktarıyoruz. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Futbolculardan Dilan Bora ise birçok büyük takımda görev aldığını belirterek, "Şimdi de Trabzonspor forması giyiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Camianın büyüklüğünün ve bizden beklentilerinin farkındayım. 2 aylık bir hazırlık süreci geçirdik. İyi çalıştık. Ligi bekliyoruz ve inşallah hepimiz için iyi bir sezon olur.’" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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