Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olan akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon ve dar alanda baskılı oyun ile devam etti.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Enis Destan ile izinli olan John Lundstram katılmadı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.