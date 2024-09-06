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        Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 13 polise beraat

        Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 polis beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:38 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:55
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        Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 13 polise beraat
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        Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 polis beraat etti.

        Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

        Lokumcu'nun avukatları, bir önceki celsede sanıklar hakkında beraat isteyen savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Bir kısmı farklı illerden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

        Tanık ifadelerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metin Lokumcu'ya fiziki darp ve müdahale olmadığını, toplumsal olaylara müdahaledeki orantılılık ilkesine uyulduğunu belirtti.

        İnsan bedeninin kimyasallara vereceği tepkilerin farklı olduğunu kaydeden heyet, Lokumcu'nun ölümüyle sonuçlanan olayda illiyet bağı olmadığı için kusurdan bahsedilemeyeceğini ifade etti.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz 13 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan beraatine karar verdi.

        Duruşmanın ardından Lokumcu'nun avukatları ve yakınları, alkışlar ve sloganlar eşliğinde adliyeden çıkarak kararı protesto etti.

        Duruşmayı, CHP Rize Milletvekili Tahsi̇n Ocaklı ve DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da takip etti.

        - Olay

        Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

        Taşlı saldırıda dönemin Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

        Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Güvenlik gerekçesiyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, bu mahkemenin "görevsizlik kararı" üzerine Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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