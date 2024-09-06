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        Trabzon'da otomobillerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da, araç kapılarının kilitlenmesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:57
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        Trabzon'da otomobillerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da, araç kapılarının kilitlenmesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde sinyal kesici cihaz kullanarak otomobillerden hırsızlık yapan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

        Güvenlik birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında kamera kayıtlarının incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Israrlı takip ve yapılan çalışmalar sonucu Cevahir Alışveriş Merkezi otoparkında yabancı uyruklu E.T. ve A.H. yakalanmış, adli mercilerden alınan talimata istinaden üzerlerinde yapılan aramada araç kapılarının kilitlenmesini önleyerek araçların soyulmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 jammer cihazı ele geçirilmiştir."

        Açıklamada, şüphelilerin cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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