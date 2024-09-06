Trabzon'da otomobillerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

"Israrlı takip ve yapılan çalışmalar sonucu Cevahir Alışveriş Merkezi otoparkında yabancı uyruklu E.T. ve A.H. yakalanmış, adli mercilerden alınan talimata istinaden üzerlerinde yapılan aramada araç kapılarının kilitlenmesini önleyerek araçların soyulmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 jammer cihazı ele geçirilmiştir."

Güvenlik birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında kamera kayıtlarının incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde sinyal kesici cihaz kullanarak otomobillerden hırsızlık yapan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

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