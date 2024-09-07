Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Kombine hücum çalışması ile devam eden antrenman, 5’e 5 oyunla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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