Trabzon'da Çal Mağarası'nda sağanak nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi.

İlçede etkili olan yağış sebebiyle, deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte bulunan turizm merkezi Çal Mağarası'nın şelale ve deresinin debisi yükseldi.

Akış hızı artan şelale sularının taşması sonucu yolu ulaşıma kapanan mağaradaki turistler mahsur kaldı.

AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Düzköy Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla turistler güvenli alana götürüldü.

Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin, mağara içerisinde son bir yoklama yaptığını anlatan Çelenk, "En son noktaya kadar gittik, bir sıkıntı kalmadı. Çok şükür Rabb'imize, bir sıkıntı olmadan bunu atlatmış olduk. Bu bölgemizde yine yağmur yavaş yavaş başladı, devam ediyor. İnşallah sel olmadan, afet olmadan bu yağmuru da atlatmış oluruz." diye konuştu.