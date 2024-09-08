Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kıymetli evlatlarımızın en donanımlı şekilde yetişebilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. En büyük hazinemiz, gençlerimiz ve çocuklarımızdır." ifadesini kullandı.

Bunun bilinciyle hareket ettiklerine dikkati çeken Genç, "Rotamız belli, Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek. Bu doğrultuda her birimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Evlatlarımızı, yarınlara birlikte hazırlama noktasında üzerimize düşen görevleri büyük bir gayretle yerine getirmek zorundayız." diye görüş bildirdi.