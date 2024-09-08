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        Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:16
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        Trabzon'da sağanak etkili oldu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ganita mevkisinde su birikintileri oluştu.

        Su birikintilerine bağlı Ganita mevkisinin Akçaabat güzergahında trafik güçlükle ilerledi.

        Kısa sürede bölgeye gelen Karayolları ekipleri, söz konusu bölgelerde çalışma başlattı.

        Öte yandan Akoluk ve Kutlugün mahalleleri ile Akçaabat ilçesinin bazı noktalarında da sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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