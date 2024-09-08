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        Trabzonspor'dan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Vardar'ın ifadelerine tepki

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın, Trendyol Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş'e ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:33 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:33
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        Trabzonspor'dan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Vardar'ın ifadelerine tepki
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        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın, Trendyol Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş'e ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

        Saral, yaptığı yazılı açıklamada, Şenol Güneş'in Trabzonspor'un tarihinde özel yere sahip olduğunu ve kulübün başarılarına önemli katkılar sağladığını belirtti.

        Güneş'in "futbol zekası, liderlik vasıfları ve disiplinli yaklaşımıyla saha içi ve dışında örnek karakter" olduğunu vurgulayan Saral, "Futbolda ahlak önemlidir ve yöneticilerin bu alanda nasıl davranması gerektiği malumunuzdur. Yöneticilerin popülist söylemlerde bulunarak şaklabanlığa soyunması, ciddiyetten uzaklaşmasına ayrıca kulüp imajının zarar görmesine yol açar." ifadelerini kullandı.

        Saral, Beşiktaş asbaşkanı Mete Vardar'ın bir sosyal medya platformundaki açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın bir sosyal medya platformundaki açıklamaları işte bu bahsettiğimiz 'şaklabanlığın' tezahürüdür. Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş'in ismi üzerinden şaklabanlık sergilenmesini asla kabul edemeyiz. Beşiktaş'a teknik adamlığı döneminde şampiyonluklar yaşatmış Sayın Güneş'in bugün kendi evi ve takımıyla yeniden buluşmasını hazmedemeyen Vardar'ın korkusunu elbette anlıyoruz. Ancak buna gerek yoktu."

        Saral, futbolun sahada oynandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Asbaşkanlık makamındaki birisinin sahanın içinden çıkarak saha dışında etik ve ahlaki değerlere uygun davranmaması aslında kendisini tarif etmektedir. Söz konusu şahsa tavsiyemiz bundan sonra yüzümüze karşı söylemeyeceği ifadeleri sosyal medya trolü gibi anlatmamasıdır. Birileri sosyal medya trolü gibi davranmaya devam ededursun bizler, doğruyu temsil etmek ve sporun pozitif değerlerini yansıtmak, futbol camiasının daha sağlıklı ve saygın bir yapıya kavuşması için mücadele edeceğiz. Son olarak Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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