Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları VIP Platinum- B için 4 bin 500 lira, VIP Platinum- A/C için 4 bin lira, VIP Gold için 3 bin lira, VIP Silver için 2 bin 500 lira, Batı tribün için bin lira, Doğu tribün için 800 lira, Fırtına tribün için 700 lira, Güney- Kuzey kale arkası için 350 lira olarak belirlendi.
Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.
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