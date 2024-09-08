Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları VIP Platinum- B için 4 bin 500 lira, VIP Platinum- A/C için 4 bin lira, VIP Gold için 3 bin lira, VIP Silver için 2 bin 500 lira, Batı tribün için bin lira, Doğu tribün için 800 lira, Fırtına tribün için 700 lira, Güney- Kuzey kale arkası için 350 lira olarak belirlendi.

Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.