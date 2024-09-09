Trabzon'da ilk ders zili çaldı

Trabzon'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Pelitli Şehit Kadir Tuncer İlkokulunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Nesil yetiştirmenin önemine değinen Yıldırım, çocukların ve gençlerin aileleri ile topluma yararlı fertler olarak yetişmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.