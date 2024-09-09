Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ilk ders zili çaldı

        Trabzon'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Pelitli Şehit Kadir Tuncer İlkokulunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Nesil yetiştirmenin önemine değinen Yıldırım, çocukların ve gençlerin aileleri ile topluma yararlı fertler olarak yetişmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

        Yıldırım, dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, 12 bin 917 öğretmen, 666 okul ve 135 bin 649 öğrencinin bugün ders başı yaptığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan yazı ile şiir okudu. Okulun 4'üncü sınıf öğrencileri, 1'inci sınıf öğrencilerine çiçek hediye etti.

        Etkinliklerin ardından Yıldırım ve beraberindekiler öğrencilerle ilk ders zilini çaldı.

        Yıldırım, sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'den 8 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi
        Doğu Karadeniz'den 8 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi
        Yaşar usta geleneksel motifleri ilmek ilmek camilere işliyor
        Yaşar usta geleneksel motifleri ilmek ilmek camilere işliyor
        Şehit Piyade Üsteğmen Ayar'ın Trabzon'daki ailesine şehadet haberi verildi
        Şehit Piyade Üsteğmen Ayar'ın Trabzon'daki ailesine şehadet haberi verildi
        Trabzon'a şehit ateşi düştü
        Trabzon'a şehit ateşi düştü
        Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak
        Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak
        Trabzonspor'dan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Vardar'ın ifadelerine tepki
        Trabzonspor'dan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Vardar'ın ifadelerine tepki