Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Papara Park'ta 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B 4 bin 500 lira, VIP Platinum-A/C 4 bin lira, VIP Gold 3 bin lira, VIP Silver 2 bin 500 lira, Batı tribün bin lira, Doğu tribün 800 lira, Fırtına tribün 700 lira, Güney-Kuzey kale arkası 350 liradan satışa çıkarıldı.

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