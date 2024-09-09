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        Şehit Piyade Üsteğmen Ayar'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:36
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        Şehit Piyade Üsteğmen Ayar'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

        Şehit Ayar'ın naaşı, 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

        Askerler tarafından uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına konuldu. Şehidin ailesi ve yakınları, protokol üyeleri ve askeri erkanın bulunduğu alandan geçen cenaze aracı, Sürmene ilçesindeki baba evine hareket etti.

        Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

        Cenaze aracıyla Sürmene ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'ne getirilen şehidin naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şehit Piyade Üsteğmen Ayar'ın cenazesi, yarın Köprübaşı ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek.

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