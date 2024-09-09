Şehit Piyade Üsteğmen Ayar'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi

Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

Askerler tarafından uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına konuldu. Şehidin ailesi ve yakınları, protokol üyeleri ve askeri erkanın bulunduğu alandan geçen cenaze aracı, Sürmene ilçesindeki baba evine hareket etti.

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