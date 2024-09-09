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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit Piyade Üsteğmen Ayar için taziye mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:46
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit Piyade Üsteğmen Ayar için taziye mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için taziye mesajı yayımladı.

        Genç, mesajında, milletin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan kahraman şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın acısını derin bir üzüntüyle paylaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Şehidimizin ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına, Trabzon halkına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.Vatan toprağı uğruna şehit olan evladımızın aziz hatırası, daima milletimizin kalbinde yaşayacak. Kahraman şehidimizin kanı asla yerde kalmayacak, teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, ailesine güç ve sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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