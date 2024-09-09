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        Trabzonspor "TBL davetini" kabul etti

        Trabzonspor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmesi için aldığı daveti kabul ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:41 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:41
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        Trabzonspor "TBL davetini" kabul etti
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        Trabzonspor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmesi için aldığı daveti kabul ettiğini duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor basketbol takımının geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldiği hatırlatıldı.

        Trabzonspor'un TBL'de mücadele etmesi için davet aldığına değinilen açıklamada "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bu daveti kabul eden takımımız, yeni sezonda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecektir." denildi.

        Açıklamada, basketbol takımının başantrenörlüğüne Faruk Beşok'un, genel menajerliği ise Cömert Küce'nin getirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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