Özbekistan'daki yatırım fırsatları Trabzon'da iş insanlarına anlatıldı

Trabzon'da düzenlenen toplantıda Özbekistan'daki yatırım fırsatları Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine aktarıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu ve beraberindeki heyet, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özbekistan'daki yatırım fırsatlarının oda üyelerine aktarıldığı toplantıda konuşan Büyükelçi Azamhocayev, Trabzon'da fahri konsolosluk açarak bölge ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Azamhocayev, 6 sektörde tecrübe paylaşımı ve yatırım ortaklığı istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

Buradaki potansiyeli görerek böyle bir hamle yaptıklarına işaret eden Azamhocayev, "İleriye dönük olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz Trabzon'da kısa zamanda resmi konsolosluk açmaktır. Yeni kalkınma hamlemizde model olarak Türkiye'yi örnek alıyoruz. Kuyumculuk, mobilya, ilaç, cam, deri ve inşaat malzemeleri sektörlerinde hızlıca işbirliği sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede Türkiye ile ticaret hacmimizi 4 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Trabzon'un Özbekistan'ın önde gelen şehirleriyle ilişkisini güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Türk vatandaşları Özbekistan'da 2 binden fazla şirket sahibidir. İki ülkenin ticaret hacmini artırmak için Trabzonlu firmaların da katkı vereceğinden şüphem yoktur. Trabzon iş dünyasını Özbekistan'a davet ediyorum."

TTSO Başkanı Çelebi ise Özbekistan'ın birçok sektörde yatırıma açık bir bölge olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: