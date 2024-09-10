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        Trabzonspor'da Şenol Güneş ile sözleşme imzalandı

        Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:53
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        Trabzonspor'da Şenol Güneş ile sözleşme imzalandı
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        Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi.

        Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen tören, şehitler anısına saygı duruşuyla başladı.

        Güneş'e 1987'deki jübile maçında giydiği formayı hediye eden başkan Doğan, "İlk görüşmemizde kendisindeki Trabzonspor sevgisine, aşkına şahit olmak farklı bir duygu. Sağ olsun, biz onların şampiyonluklarıyla büyüdük. Onlar bizim. Onların sayesinde Trabzonspor taraftarı olduk. Bugün onunla imza töreni yapmak başkan olarak benim için çok büyük gurur. Kendisi de ilk andan itibaren tüm heyecanını bize yansıttı, bizle herhangi bir konuya girmeden, herhangi bir şey de konuşmadan boş mukaveleye imza attı." ifadelerini kullandı.

        Camia açısından çok önemli ekonomik hamleler yaptıklarını ancak sahada hem taraftarımızı hem camiamızı hem de yönetimi mutlu eden sonuçlar alamadıklarını dile getiren Doğan, "Bunun üzüntüsünü de yaşıyoruz. Ben Şenol hocamla beraber burada da artık yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum. Kendisine çok güveniyorum, ekibine çok güveniyorum." dedi.

        Güneş'in teknik kadrosuna ve futbolcularına sahip çıkılmasının önemini vurgulayan Doğan, "Biz içeride birlik olmak zorundayız. Gerçekten içeride bu birlikteliği sağlarsak inanın her şey çok daha hızlı şekilde yola girecek." diye konuştu.

        - Şenol Güneş

        Teknik direktör Şenol Güneş de üzücü bir günde olunduğuna dikkati çekerek "Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olayları sebebiyle evlatlarımızı kaybediyoruz. Baba memleketimden, Sürmene'den bir evladımızı, Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Ailesinin ve Türk ulusunun başı sağ olsun diyorum. Üzgünüz bunun için ama aynı zamanda kızgınız, bir an evvel bu olayların bitmesini, huzur içinde bir Türkiye olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Güneş, "Heyecanım var. O heyecanımı başta başkan, yönetim ve sizlerin desteğiyle yaşıyorum." dedi.

        Başkanın projelerini dinlediğinde heyecanlandığını aktaran Güneş, şöyle devam etti:

        "Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısından, toplumdaki durumundan çok sitayişle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sadece sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi, ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık. Bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı, imzayı da boş yere attık yani boş mukaveleye. Sadece imza atmak önemli değil, imzayı sizlerin önünde attık, imza atmasak bile burada söz veriyoruz ki Trabzonspor için, başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım."

        İmzaların kağıt üzerinde atıldığını anlatan Şenol Güneş, "Sözler karşılıklı verilir ama önemli olan ruhuyla gönlüyle burayı yaşamaktır. Endişeniz olmasın. Arzu ettiğimiz takımı ve yarışmayı, iddiayı göreceğiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Sezonun ilk devresine kadar herkesin beğeniyle izlediği, güzel oynayan bir takım yaratıp iyi sonuçlar almak zorunda olduklarını dile getiren Şenol Güneş, "Bu bütün olan camiada yönetimler, teknik heyetler, oyuncular, taraftarlar, medya hepsi önemlidir. Trabzonspor'un ekonomik, sosyal olarak da şehrimize katkı yapması için hep uğraştık. Gençlerimizi görüyorum, çocuklarımızı da geliştirip yarıştırmak istiyoruz ama ihtiyaç duyduğumuz zamanda da dışarıdan oyuncu alabileceğimizi başkanımız zaten söyledi. Çünkü Trabzonspor Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor. Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camia ve kulüp havası var. Buna layık olmak istiyoruz. Gönüllerinizde olduğumu sizin de benim gönlümde olduğunuzu bilin. Allah yolumuzu açık etsin." diye konuştu.

        Güneş, kadroda büyük değişimler olduğunu ifade ederek takım ve transfere ilişkin şu görüşleri ifade etti:

        "Lige başlarken puan kayıplarımız var. Avrupa'da zaten elendik. Ligde şampiyonluk yarışında varız. Bu hedefi kovalayacağız ama her şeyden önce buraya gelen tüm taraftarın, dünyanın neresinde olursa olsun Trabzonspor taraftarlarının gurur duyacağı bir takım ve oyun istiyoruz ve bu oyunda da sonuç almak istiyoruz. Oyuncularla ilgili bir şikayetim yok ama her oyuncu gidebilir. Yeni oyuncular gelebilir. Önemli olan Trabzonspor'da sürekli başarıyı yakalayacak bir anlayışı oturtabilmektir. Şu anda 14 yabancımız var. Forvet hücum bölgesine Banza'yı aldık. Onuachu kesinlikle çok faydalı oldu ama bunun ekonomi tarafı var, teknik tarafı var. Bunu başkanla konuşacağız. Koşullar oluşursa eldeki oyuncuların durumuna göre 3 gün içerisinde olur mu olmaz mı ama olmasa da biz çaresiz değiliz. Yine çözüm üreteceğiz. Gelişmelere gör, eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi Onuachu, başkan da söyledi bize. Gelişmeleri de takip edeceğiz, değerlendireceğiz."

        Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçına da değinen Güneş, siyah-beyazlı ekibin "hava ve form" yakaladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Onu kırmak istiyoruz. İlk dakikadan son dakikaya kadar destek olun, kim olursa olsun, bütün oyunculara destek olun. En zor maçımızı yapıyoruz. Benim için ilk maç olacak. Aynı zamanda takım için de yeni bir başlangıç olacak. Başlangıcın iyi olmasını istiyorum. O yüzden kazanmak için oyuncularımız sahada, biz kulübede, siz tribünde aynı duygu ve düşünceyi paylaşırsak başaramayacağınız hiçbir iş yoktur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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