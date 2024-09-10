Trabzon'da motosiklet kazasında vefat eden sürücünün cenazesi toprağa verildi
Trabzon'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yalçın Davulcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yalçın Davulcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Davulcu için Akçaabat ilçesinin Akpınar Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Davulcu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yalçın Davulcu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet dün, Maçka ilçesi Zigana Tüneli'nde tıra çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Davulcu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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