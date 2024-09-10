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        Trabzon'da motosiklet kazasında vefat eden sürücünün cenazesi toprağa verildi

        Trabzon'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yalçın Davulcu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:50
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        Trabzon'da motosiklet kazasında vefat eden sürücünün cenazesi toprağa verildi
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        Trabzon'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yalçın Davulcu, son yolculuğuna uğurlandı.

        Davulcu için Akçaabat ilçesinin Akpınar Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Davulcu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Yalçın Davulcu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet dün, Maçka ilçesi Zigana Tüneli'nde tıra çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Davulcu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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