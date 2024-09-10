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        Şehit Piyade Üsteğmen Ayar, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:52 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:17
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        Şehit Piyade Üsteğmen Ayar, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Şehidin naaşı, Sürmene Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki alana getirildi.

        Törende, şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, Kuzey Irak'ta görev yapan ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ve kardeşi Ahmet Yavuz Ayar dua etti.

        Şehit Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğan Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

        Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Osman Boyraz ve Durmuş Ünüvar, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismiloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Köprübaşı Kaymakam Vekili Elif Koz, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan törende, 10 gün önce üsteğmen rütbesine yükseldiği öğrenilen Şehit Ömer Fatih Ayar'ın fotoğrafını, kardeşi Ahmet Yavuz Ayar taşıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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