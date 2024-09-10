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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:54
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanında futbolcular, 19 yaş altı takımıyla maç yaptı.

        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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