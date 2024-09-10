Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanında futbolcular, 19 yaş altı takımıyla maç yaptı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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