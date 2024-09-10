Trabzonspor Başkanı Doğan'dan, hayatını kaybeden taraftarın kabrine ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, beyin tümörü nedeniyle 2012 yılında 13 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Hüseyin Bayraktar'ın kabrine, 2021-22 şampiyonluk kupasını götürdü.

Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından, Doğan'ın Bayraktar'ın kabrine kupayı götürdüğü video "Bazen bir hayal, geriye kalan en güçlü hatıra olur. Şampiyonluğumuz sana armağan olsun Hüseyin" başlığıyla paylaşıldı.

Doğan, videoda yaptığı açıklamada, "En büyük isteği Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmekti. Nasip olmadı ama biz bugün burada kendisi için kupayı buraya getirdik. Allah kimseye evlat acısı vermesin, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.