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        Hastane duvarları kadınların fırça darbeleriyle renklendi

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nin duvarları, kadınların fırça darbeleriyle rengarenk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:41
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        Hastane duvarları kadınların fırça darbeleriyle renklendi
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nin duvarları, kadınların fırça darbeleriyle rengarenk oldu.

        KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğince hastane koridorlarının güzelleştirilmesine yönelik hazırlanan proje kapsamında, Akademi Kültür Sanat Kadın Girişimi Kooperatifi üyesi 5 kadın bir araya gelerek çalışma başlattı.

        Hastane duvarlarını güzelleştirmek için kolları sıvayan kadınlar, pediatri polikliniklerinin olduğu noktalara sevilen çizgi film karakterlerini, iç koridor duvarlarına ise Selçuklu ve Osmanlı halı kilim motifleri ile geometrik şekilleri resmetti.

        - "İnsanların güzellikleri düşüneceği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz"

        KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, hastaneyi güzelleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Bu yönde proje hazırladıklarını belirten Tekinbaş, "İnsanların sadece hastalıklarıyla baş başa kalacağı bir ortam değil, aynı zamanda baktıklarında, gördüklerinde, kafasını çevirdiğinde biraz içinde olumlu duyguları, hisleri, arzuları, istekleri, güzellikleri düşüneceği, hayal edeceği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Koridorları bu şekilde değiştiriyoruz." diye konuştu.

        Tekinbaş, koridorlara farklı figürler işlendiğine dikkati çekerek, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Hedefimiz insanları olumlu düşüncelerini artıracak şekilde motive edebilmek. Aldığımız geri dönüşler de bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bu da bizi daha fazla motive ediyor. İnşallah sağlıklı, uzun, mutlu günlerde hep beraber olmak dileklerimizle." ifadesini kullandı.

        - "İnsanların huzur bulacağı bir alan yaratmaya çalışıyoruz"

        Akademi Kültür Sanat Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Melek Dinçer, kültür sanat üzerine faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

        Çalışmalarıyla kültür ve sanatı toplumda yaygınlaştırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Dinçer, "Farabi Hastanesi Trabzon için önemli bir kuruluş. Başhekimlik de böyle ortamı güzelleştirme, moral, motivasyon açısından hastaların pozitif etkilenmesini istemiş. Güzel bir çalışma yapmış. Biz de bu çalışmanın içinde yer aldığımız için mutluyuz." dedi.

        Dinçer, hastanede tamamen görsel sanatlar üzerine çalışma yaptıklarını dile getirerek, insanların huzur bulacağı bir alan yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

        - "Sanatın dokunduğu her alanda bir sıcaklık var"

        KTÜ Farabi Hastanesi çalışanı ve kooperatif üyesi Gonca Arslan da bu işe ilk geçen yıl pediatri bölümünü güzelleştirmekle başladıklarını belirtti.

        Sonrasında da hastanenin muhtelif yerlerinde boyalar yaptıklarını ifade eden Arslan, "5 arkadaş çalışıyoruz. Saat 17.00'den sonra başlıyoruz çalışmaya çünkü 17.00'den sonra koridordaki insan yoğunluğu azalmış oluyor. Bazen hafta sonu çalışıyoruz. Gündüz mesailerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Saat 02.00'ye kadar da çalıştığımız dönemler oldu." diye konuştu.

        Arslan, vermek istediklerini etkiyi yakaladıklarını vurgulayarak, "Sanatın dokunduğu her alanda bir sıcaklık var. Hastaneler de genelde insanların soğuk ve acıları yaşadığı bir ortam. Hani o soğukluğu bir nebze olsun gönüllerinde daha bir sıcaklık ve ruh halini daha böyle farklı bir ortamdaymış gibi hissettirmek için bu tarz bir proje başladık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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