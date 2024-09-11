Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, salonda kuvvet, sahada taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.
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