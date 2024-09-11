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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:08 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:13
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, salonda kuvvet, sahada taktik çalıştı.

        Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

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