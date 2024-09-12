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        Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:35
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

        Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda ev sahibi kulübün talebi üzerine Trabzonspor-Beşiktaş maçına, siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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