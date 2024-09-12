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        Trabzon'daki mesleki eğitim merkezi müdürleri Of'ta toplandı

        Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri, Of'ta toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:05
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        Trabzon'daki mesleki eğitim merkezi müdürleri Of'ta toplandı
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        Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezlerinin yöneticileri, Of'ta toplandı.

        Of Mesleki Eğitim Merkezi'nde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, toplantının başarılı geçmesini diledi.

        Kabahasanoğlu, şunları kaydetti:

        "Hepiniz biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanımız mesleki eğitime çok önem veriyor ve bunun bir memleket meselesi olduğunu ifade ediyor. Bizler de ilçemizde bunun önemine binaen çalışıyoruz. Of ilçemizde bu yılki meslek liselerindeki kayıt sayısı geçen yıla göre yüzde 100 artmış bulunuyor. Bunlar inşallah meyvelerini verecek, hem öğrencilerimiz hem aileleri hem de ülkemiz kazanacaktır. Bizler bu şekilde mesleki eğitimin üzerinde durdukça, önemini güzel örneklerle velilerimize anlattıkça onların da çocuklarını mesleki eğitime yönlendireceklerine inanıyorum. "

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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