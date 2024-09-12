Ortahisar Belediyesinden "Yenidoğan Destek Paketi" uygulaması
Ortahisar Belediyesi, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yenidoğan bebeği bulunan ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmak amacıyla "Yenidoğan Destek Paketi" uygulaması başlattı.
Ortahisar Belediyesi, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yenidoğan bebeği bulunan ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmak amacıyla "Yenidoğan Destek Paketi" uygulaması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaklaşık 20 gün önce Bulut isimli bebekleri dünyaya gelen Döner ailesini Toklu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.
Anne Özlem ve baba Hakan Döner'i tebrik eden Başkan Kaya, bebeğin bahtının açık olması, devletine, milletine, bayrağına ve vatanına güzel işler yapacak bir evlat olarak yetişmesi temennisinde bulunarak Yenidoğan Destek Paketi'ni hediye etti.
Kaya, Yenidoğan Destek Paketi'nin seçim vaatleri arasında yer aldığını belirterek, "Uygulamamızı ilk olarak Döner ailemizle başlatıyoruz. Paketin içinde zıbınından emziğine, bezinden pudrasına kadar bebeğimizin birçok ihtiyacını karşılamaya yönelik bir bebek setimiz var. Bulut bebeğimize hayırlı olsun, güle güle kullanın." ifadelerini kullandı.
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