Ortahisar Belediyesinden "Yenidoğan Destek Paketi" uygulaması

Ortahisar Belediyesi, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yenidoğan bebeği bulunan ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmak amacıyla "Yenidoğan Destek Paketi" uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaklaşık 20 gün önce Bulut isimli bebekleri dünyaya gelen Döner ailesini Toklu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Anne Özlem ve baba Hakan Döner'i tebrik eden Başkan Kaya, bebeğin bahtının açık olması, devletine, milletine, bayrağına ve vatanına güzel işler yapacak bir evlat olarak yetişmesi temennisinde bulunarak Yenidoğan Destek Paketi'ni hediye etti.