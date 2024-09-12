Uzungöl'deki derelere 10 bin alabalık yavrusu salındı

Trabzon'da bu yıl 1 milyon 153 bin alabalık yavrusu salımı yapılması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerince "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çaykara ilçesindeki derelere 10 bin kırmızı benekli yavru alabalık salımı yapıldı.

Uzungöl'e yakın derelere yapılan balık salımı programına, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, DKMP 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinlik kapsamında derelere 10 bin kırmızı benekli yavru alabalık salındı. Yavru balıkları derelere salan Vali Yıldırım, Anadolu'ya özgü, endemik türlerden biri olan kırmızı benekli alabalıkların varlığını artırma çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Akarsularımızın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türlerden biri olan kırmızı benekli yavru alabalık, yapay ortamda çoğaltılarak doğal yaşama bırakılmasını çok önemli buluyoruz." dedi. Yıldırım, etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah hem ilimizde hem de diğer illerimizde gerçekleştirilen bu salım işlemleri, vatandaşlarımızın da desteğiyle kısa sürede amacına ulaşacaktır." diye konuştu.