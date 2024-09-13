Trabzon'da motosikletin çarptığı yaya öldü
Trabzon'un Sürmene ilçesinde motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Balıklı Mahallesi'nden Rize istikametine doğru ilerleyen plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki S.A, 58 yaşındaki Ekrem Demircioğlu'na çarptı.
Kazada Demircioğlu ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Demircioğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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