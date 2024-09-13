Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Anlaşmaya göre Sayın Güneş'e 2024-2025 sezonu için 50 milyon lira garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde TÜFE+ÜFE/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, opsiyon hakkının kullanılması halinde ise 2026-2027 sezonu için bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde TÜFE+ÜFE/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödeneceği kaydedildi.
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