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        Trabzonspor'a Bölge Adliye Mahkemesi hakimlerinden ziyaret

        Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi hakimleri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:06
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        Trabzonspor'a Bölge Adliye Mahkemesi hakimlerinden ziyaret
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        Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi hakimleri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hakimlerinden 1. Hukuk Dairesi Başkanı Zafer Kurtoğlu, 5. Ceza Dairesi Başkanı Özkan Tavuz, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcıları Nuri Ağ ve Tamer Bayraktar, Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ve Tesisler ve Stadyum Sorumlusu Coşkun Öztürk ile görüştü.

        Kafkas, Bölge Adliye Mahkemesi hakimlerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

        Hakimler de ziyarette yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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