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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 100. yılı kutlanacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:16
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 100. yılı kutlanacak
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk'ün 15 Eylül 1924'te Trabzon'u ziyaret etmesinin üzerinden 100 yıl geçtiği belirtildi.

        Açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk'ün konakladığı, manevi miras açısından büyük öneme sahip Atatürk Köşkü'nde 15 Eylül Pazar günü saat 13.30'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bandosunun konser vereceği, saat 14.00'da köşk bahçesinde Atatürk'ün Trabzon'da çekilen fotoğraflarından oluşan serginin açılacağı ve saat 14.30'da da Atatürk'ün Trabzon ziyaretini anlatan belgeselin gösterimi yapılacağı ifade edildi.

        Etkinlik kapsamında saat 15.00'de ise sanatçı Oya İşboğa'nın, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendireceği ve programın zeybek gösterisi ile sona ereceği aktarıldı.

        Köşkün gün boyu ziyaretçilere ücretsiz olacağı işaret edilen açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce şehrimize teşrif etti ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu gururu yüz yıldır yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Atatürk’ü hatıralarıyla yad edeceğimiz etkinliklerimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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