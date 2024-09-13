Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadınlara eğitimler verilecek

Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimciler Birliği Derneği tarafından yürütülen "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadın hakları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve proje koordinatörü Prof. Dr. Ebru Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje ile 6 ay boyunca kadınlara yönelik düzenlenecek çeşitli programlarla eğitimler verileceğini belirtti.