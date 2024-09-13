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        Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadınlara eğitimler verilecek

        Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimciler Birliği Derneği tarafından yürütülen "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadın hakları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:04
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        Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadınlara eğitimler verilecek
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        Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimciler Birliği Derneği tarafından yürütülen "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadın hakları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve proje koordinatörü Prof. Dr. Ebru Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje ile 6 ay boyunca kadınlara yönelik düzenlenecek çeşitli programlarla eğitimler verileceğini belirtti.

        Demircioğlu, proje kapsamındaki çalışmalarla kadınların hayatına olumlu dokunuşlar yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Projemiz desteklendiği için çok mutluyuz. Projeyle, KADES uygulamasının etkinliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yaparken aynı zamanda düzenleyeceğimiz etkinliklerle kadın hakları konusunda bilgilendirmelerde bulunacağız. Aile içi şiddet ve kadına şiddet konularında eğitimler vereceğiz. Projemizin son aşamasında kadınlara yönelik iş arama becerileri eğitimi düzenlenip kadın sığınma evini ziyaret etmiş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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