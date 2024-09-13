Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşure etkinliği düzenlendi

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yeni başlayan öğrenciler için aşure etkinliği yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencileri önemseyen ve değer veren okul idaresi ile öğretmenlere teşekkür etti.

Kabahasanoğlu, öğrencilere başarılı bir öğretim yılı dileyerek, "Geçmişte İmam Hatipliler her türlü zorluk ve sıkıntılarla karşılaşırken bugün bir çok konuda imkana sahip. Bakanlığımız bu yıl yeni müfredat ile sizleri milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerle donatacak bir müfredatı hayata geçiriyor. Vatan sevgisi, millet sevgisi, hak, hukuk adalet gibi kavramların yer aldığı tüm insani değerlerin içinde olduğu bu müfredatı çok önemsiyor, başarı ile uygulanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.