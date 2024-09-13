Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Mimar Sinan, Şehit Refik Cesur ve Zağnos caddelerini kapsayan proje kapsamında tarihi dokuya uygun olarak binaların dış cephelerinin restore edildiğini, altyapıların da yenilendiğini belirtti.

Mahallenin estetik yapısı korunarak modernize edilen caddelerin, tarihi dokuyu koruma ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle şekillendirildiğine işaret eden Genç, tarihi zenginliği gelecek nesillere aktarmanın en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.