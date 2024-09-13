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        Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:06
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        Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Mimar Sinan, Şehit Refik Cesur ve Zağnos caddelerini kapsayan proje kapsamında tarihi dokuya uygun olarak binaların dış cephelerinin restore edildiğini, altyapıların da yenilendiğini belirtti.

        Mahallenin estetik yapısı korunarak modernize edilen caddelerin, tarihi dokuyu koruma ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle şekillendirildiğine işaret eden Genç, tarihi zenginliği gelecek nesillere aktarmanın en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

        Genç, proje kapsamında yapılan çalışmalara da değinerek, "Projemiz hem tarihimize sahip çıkacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak. Bu çalışmalar Trabzon'umuzun vizyonuna uygun olarak şekillenmiştir. Şehrimizin her noktasını benzer dokunuşlarla güzelleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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