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        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında toplantı düzenlendi

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kahverengi kokarcayla tüm birimlerin topyekün mücadele edilmesinin etkili olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:49
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        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında toplantı düzenlendi
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kahverengi kokarcayla tüm birimlerin topyekün mücadele edilmesinin etkili olacağını belirtti.

        Vali Yıldırım başkanlığında "Tarımsal Alanlara Zarar Veren Kahverengi Kokarca Mücadelesine Yönelik Geniş Kapsamlı Toplantı", Valilik A Toplantı Salonunda düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Yıldırım, geçtiğimiz yıl sadece fındıkta görülürken bu yıl farklı bitkilerde de kahverengi kokarcanın etkilerinin görüldüğünü söyledi.

        Yıldırım, tabiatta her canlının bir görevi olduğunu dile getirerek, "Sadece onunla mücadele etmek lazım zararlıysa. Bunun zararını ortadan kaldıracağız derken başka zararlara sebebiyet vermemek gerekiyor. Faydalı pek çok böcek var, pek çok canlı var, pek çok ot var. Biz bir taraftan da bunların ortadan kalkmasına sebebiyet vermeyelim. Ekolojik dengeyi de bozmayalım. dedi.

        "Çevreye duyarlı hareket tarzıyla çevreye zarar vermeyecek ya da çok az zarar verebilecek yöntemleri mümkünse de biyolojik yöntemleri tercih etmek lazım." diyen Yıldırım, "Kahverengi kokarcaya etki edebilecek bunu belki gıda olarak belki de üremesine engel olabilen daha fazla yayılmasını engellemek suretiyle başka canlılar ve böcekler bulmalı. Bununla ilgili Tarım Bakanlığımızın ve Tarım Müdürlüğümüzün çalışmaları var." diye konuştu.

        Yıldırım, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında yaz ayı içerisinde samuray arılarının doğaya salındığını ifade ederek, topyekün mücadelenin bu konuda etkili olacağına inandığını aktardı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Engin Pehlivan da slayt eşliğinde yaptığı sunumunda kahverengi kokarcanın Gürcistan üzerinden ülkemize girdiğini anlattı.

        Pehlivan, kahverengi kokarcanın özellikleri hakkında bilgiler verdi.

        Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, oda başkanları, muhtarlar ve ilgililer hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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