Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi

        Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Saatçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de katıldı.

        Ertürk, törende yaptığı konuşmada, "Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor'a transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Saatçı da, "Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Açıklamada, Saatçı'nın "29" numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında toplantı düzenlendi
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında toplantı düzenlendi
        Trabzonspor'da yeni transferler imzaları attı
        Trabzonspor'da yeni transferler imzaları attı
        Trabzonspor'da Muhammed Cham için imza töreni düzenlendi
        Trabzonspor'da Muhammed Cham için imza töreni düzenlendi
        Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor
        Hisarkent Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor
        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşure etkinliği düzenlendi
        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşure etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadınlara eğitimler verilecek
        Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi ile kadınlara eğitimler verilecek