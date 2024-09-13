Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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