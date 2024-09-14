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        Trabzon'da Mevlit Kandili dolayısıyla helva dağıtıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:32
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        Trabzon'da Mevlit Kandili dolayısıyla helva dağıtıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.

        İskenderpaşa Camisi avlusunda öğle namazı sonrası kurulan stantlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye çalışanları tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Genç, herkese hayırlı kandiller diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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