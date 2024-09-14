Trabzon'da Mevlit Kandili dolayısıyla helva dağıtıldı

İskenderpaşa Camisi avlusunda öğle namazı sonrası kurulan stantlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye çalışanları tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.

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