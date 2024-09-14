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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:12
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 9-8 önde tamamladı.

        Çekişmeli mücadelenin yaşandığı müsabakadan konuk ekip, 21-20 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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