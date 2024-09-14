Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 21-20 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 9-8 önde tamamladı.
Çekişmeli mücadelenin yaşandığı müsabakadan konuk ekip, 21-20 galip ayrıldı.
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