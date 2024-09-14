Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-27 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-27 yendi.
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 16-11 önde bitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.