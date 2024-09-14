Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:09 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki son antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, Beşiktaş ile Papara Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi
        Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        80 yaşında ilçedeki tek saat ustası, 30 yıldır kurmalı mekanizmayla çalışan...
        80 yaşında ilçedeki tek saat ustası, 30 yıldır kurmalı mekanizmayla çalışan...
        Trabzon'da Mevlit Kandili dolayısıyla helva dağıtıldı
        Trabzon'da Mevlit Kandili dolayısıyla helva dağıtıldı
        Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlarda hazırlıkla...
        Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlarda hazırlıkla...