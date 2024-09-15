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        Trabzon'da terzi çırağı genç kız, Türkiye'de "yılın çırağı" seçildi

        Trabzon'da terzi çıraklığı yapan 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, Türkiye'de "yılın çırağı" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:28
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        Trabzon'da terzi çırağı genç kız, Türkiye'de "yılın çırağı" seçildi
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        Trabzon'da terzi çıraklığı yapan 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, Türkiye'de "yılın çırağı" seçildi.

        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon'un, ahilik geleneğinin de en güçlü noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Ahilik geleneklerini yaşatmak için Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye'de yılın ahisi, kalfası ve çırağının seçildiğine işaret eden Kara, "81 ilimizden gönderilen adaylar değerlendiriliyor ve dereceye girenler devlet büyüklerimizin elinden Kırşehir'de ödüllerini alıyor. Trabzon olarak gerçekten son 8 yılda 6 büyük ödül kazanarak erişilmesi güç bir başarıya imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu yıl yine Trabzon esnaf ve sanatkarları olarak gururlu olduklarını dile getiren Kara, şu bilgilere yer verdi:

        "15 yaşındaki terzi çırağımız Gülhanım Başaran kızımız, bakanlıkta yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de 2024 yılının çırağı seçildi. 28 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek törenle ödülünü devlet büyüklerimizin elinden alacak. Ayrıca bu yıl yine büyük bir gurur daha yaşadık. Trabzon'da yılın ahisi seçtiğimiz ve camilere yaptığı ahşap oymalarıyla sanatını sürdüren ahşap oymacı 79 yaşındaki Yaşar Ercin ağabeyimizin de bakanlık tarafından Ahi Esnafı Beratı verilerek onurlandırılmasına karar verildi. O da Kırşehir'de ödülünü alacak."

        Kara, Türkiye çapında ödüle layık görülen Gülhanım Başaran'ın, Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezinde Terzilik ve Moda Tasarımı Bölümünde eğitimini sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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